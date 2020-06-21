В ВСУ за сутки зарегистрировано восемь новых случаев COVID-19

В Вооруженных силах Украины по состоянию на 21 июня 140 человек инфицированы коронавирусом, сообщает командование медицинских сил ВСУ.

За время пандемии в ВСУ выздоровело 263 человека, пятеро умерли Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев COVID-19. Об этом 21 июня сообщает командование медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

Среди военнослужащих и сотрудников ВСУ зафиксировано 140 случаев. Всего за время пандемии выздоровело 263 человека, умерло – пять.

Четверо военнослужащих находятся на лечении в Ровенском военном госпитале. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под контролем медицинской службы находится еще четыре человека: три – во Львовской области, один – в Ровенской. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение болезни.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 420 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 14 человек.