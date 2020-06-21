В Киеве за сутки с COVID-19 госпитализированы 19 человек

На сегодняшний день в Киеве уже 4325 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, умерло 98 человек, выздоровел 1391.

За сутки в Киеве умер один человек Фото: depositphotos.com

Число киевлян, у которых лабораторным путем выявили коронавирусную инфекцию, увеличилось на 73 человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

За сутки один человек умер.

Среди заболевших 41 женщина в возрасте от 21 до 85 лет, три девочки одного, четырех и 11 лет, 28 мужчин от 22 до 83 лет и девятилетний мальчик. В их числе трое медиков.

На сегодня в столице уже 4325 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, умерло 98 человек.

За сутки госпитализированы восемь человек, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе (15), Святошинском и Днепровском (по 12), в Печерском районе (10 случаев).

В Украине за прошедшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 735 человек. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине по состоянию на сегодняшний день достигло 36 560, умерло 1002 человека, выздоровело 16 509.