Зеленский распорядился с 1 сентября повысить зарплаты медикам второго звена

На повышение зарплат украинским медикам второго звена власти готовы выделять более 2 млрд грн ежемесячно, сообщает сайт Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания по предотвращению распространения коронавируса распорядился повысить зарплаты медикам второго звена с 1 сентября. Об этом 17 июня сообщает сайт главы государства.

Президент подчеркнул, что зарплата врачей, медсестер и санитаров второго звена сейчас одна из самых низких в Украине.

"Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные. Пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году, мы внедрим промежуточное решение, и зарплаты наших медиков – не побоюсь сказать – наших героев сегодня вырастут уже с сентября. Из цифр, предоставленных правительством, я вижу, что мы можем существенно повысить зарплаты", – отметил Зеленский.

Отмечается, что на повышение зарплат власти страны готовы выделять более 2 млрд грн ежемесячно. Это позволит обеспечить повышение выплат врачам второго звена до 70% от их тарифной ставки, медсестрам и санитарам – на 50% и 25% соответственно от минимальной заработной платы.

"Тарифная ставка врача-хирурга сегодня – 5087 грн. С надбавками средняя зарплата составляет около 7 тыс. грн. После поднятия с сентября она будет примерно 10,5 тыс. грн. Это хоть как-то приблизит зарплаты врачей второго звена к зарплатам семейных врачей. Кто, как не мы, должны позаботиться о наших медиках? Надеюсь, со следующего года решение будет еще более эффективным", – сказал президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и министр здравоохранения Украины Максим Степанов добавили, что в случае согласованной формулы повышения зарплата среднего медперсонала будет более 7 тыс. грн, а младшего приблизится к 6 тыс. грн.

"В нашей медицине именно специалисты – это то, чем мы гордимся. В условиях устаревших больниц, оборудования, сверхнизких зарплат они героически спасают жизни украинцев. Чтобы наши квалифицированные кадры были мотивированы, не выезжали за границу, государство Украина должно о них заботиться. Повышение зарплат – лучший способ показать, что мы их ценим", – резюмировал Зеленский.

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. Главный принцип второго этапа реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны получать те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.

С приходом на должность министра здравоохранения в марте Максим Степанов неоднократно критиковал второй этап медицинской реформы и отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц. С критикой медицинской реформы выступал и президент. По данным главы государства, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы.

В начале мая Степанов анонсировал пересмотр второго этапа реформы. Чиновник заявил, что она не адаптирована к украинским реалиям, и пообещал, что министерство разработает "справедливые тарифы", по которым будут финансировать отрасль.

В рамках второго этапа реформы в Украине начали предоставлять 27 пакетов бесплатных медицинских услуг, а больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет НСЗУ, с которой медицинские учреждения подписывают контракты. Таким образом, медицинская субвенция – распределение бюджетных денег по областям – осталась в прошлом.