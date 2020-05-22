Все области Украины нашли возможности для выплаты надбавок медикам, работающим с COVID-19 – Офис президента

Национальная служба здоровья завершает подписание договоров с украинскими больницами по выплатам апрельских надбавок медикам, борющимся с коронавирусом, сообщает Офис президента.

Все области Украины нашли возможности для выплаты надбавок медикам, работающим с COVID-19. Об этом президенту страны Владимиру Зеленскому доложили во время совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса, сообщает 22 мая сайт главы государства.

Также отмечается, что Национальная служба здоровья завершает подписание договоров с украинскими больницами по выплатам надбавок медикам за апрель.

Как уточняет пресс-служба Офиса президента, экстренная медицинская помощь подписала 100% договоров, мобильные бригады врачей – 75%, стационарная медицинская помощь, которая помогает инфицированным COVID-19, – 84%, стационарная медицинская помощь, которая помогает больным ОРВИ, – 85%.

Заключение договоров будет продолжаться, несмотря на грядущие выходные дни.

20 мая замминистра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что надбавки медикам, работающим с COVID-19, выплатили "почти во всех областях".

Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что регионам выделили 905 млн грн медицинской субвенции на доплаты в размере 300% зарплаты медикам за март. По подсчетам Минздрава, 300% оклада должны были получить 5435 медицинских работников, на это требовалось 181,6 млн грн.

Степанов объяснял, что доплаты предусмотрены для всех без исключения медиков, которые работали с инфицированными коронавирусом пациентами (независимо от того, сколько дней они были на работе), но практически во всех регионах местные власти сделали начисления медработникам на основании приказа Минсоцполитики от 2003 года, где есть фраза "за фактически отработанное время". В Минздраве потребовали исправить ситуацию.

Доплаты медикам несколько раз обсуждались на совещании президента Украины Владимира Зеленского с представителями Кабинета Министров и местных властей. Президент заявил, что виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность.

По состоянию на 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая.

С начала эпидемии коронавирусом заразилось 3907 украинских медработников, 28 умерли.