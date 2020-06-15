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Зеленский поручил Кабмину как можно скорее выплатить страховки медикам, пострадавшим от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство должно благодарить работающих с коронавирусом медиков не только на словах.

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Зеленский: Медики не должны бояться ходить на работу
Зеленский: Медики не должны бояться ходить на работу
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров как можно скорее выплатить страховки медикам, пострадавшим от COVID-19. Об этом 15 июня сообщает сайт главы государства.

"Наши медики – герои. Это бесспорно. Государство должно благодарить их не просто на словах. Я уже поднимал вопрос страховых выплат медикам, пострадавшим в борьбе с коронавирусом. Было время на бюрократию, теперь время выплачивать помощь. Кабмин должен сделать это как можно скорее", – сказал Зеленский.

Отмечается, что представители украинского правительства уведомили президента о том, что документы, необходимые для страховых выплат, уже подготовлены.

"Медики не должны бояться ходить на работу, они должны чувствовать не только нашу моральную поддержку, но и знать, что государство заботится о них и способно позаботиться об их близких и детях. Также мы должны понимать, что сегодня не только от медиков, но и от каждого из нас зависит, как скоро Украина справится с последствиями эпидемии и сможет вернуться к привычной жизни. Поэтому надо придерживаться указанных карантинных норм даже после смягчения", – подчеркнул глава государства.

7 мая Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в статью 39 закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей)". Согласно документу, медики, которые инфицировались коронавирусом во время исполнения профессиональных обязанностей и которым в связи с этим в течение года была установлена группа инвалидности, в зависимости от степени потери трудоспособности будут застрахованы на сумму не менее 300 прожиточных минимумов – сейчас это 608 100 грн. В случае смерти медицинского работника от коронавируса его семья получит помощь в размере 750 прожиточных минимумов, что сегодня составляет 1 520 250 грн.

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 43 из них – медицинские работники. Умерло за этот период 12 человек, выздоровел 171.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 810, жертвами коронавируса стал 901 человек, выздоровело 14 253.

Теги: Украина, эпидемия, Владимир Зеленский, медики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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