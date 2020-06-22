В Украине изменили методику определения регионов, где требуется более жесткий карантин

Решение об усилении карантина в регионах будет приниматься местной властью на основе заключения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

С 22 июня в областях Украины определять, где необходимо усиление карантина, будут по новой методике. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 17 июня.

Карантин теперь будут усиливать в регионах, где:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;

среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тыс. населения в течение недели;

коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;

показатель динамики роста случаев COVID-19 более 10%.

Решение об усилении карантина в регионах должно приниматься местной властью на основе заключения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Отменить усиленный карантин можно не ранее чем через семь дней со дня его введения.

Кроме того, местная власть может устанавливать усиление карантина, которое будет касаться:

проведения массовых мероприятий;

деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

осуществления регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении;

перевозок пассажиров в метрополитене;

посещения учреждений дошкольного образования;

работы учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, учреждений культуры;

деятельности заведений питания.

Также в постановлении правительство рекомендует субъектам хозяйствования на период карантина изменить режим своей работы и установить начало работы в 10.00 или позже. Речь идет о работе следующих субъектов: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, почтовая и курьерская деятельность, временное размещение и организация питания, страховая деятельность, образование, оказание социальной помощи, искусство, спорт, развлечения и отдых.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

18 июня заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко заявил, что с 22 июня несколько областей могут закрыться на жесткий карантин.