В Украине изменили методику определения регионов, где требуется более жесткий карантин

С 22 июня в областях Украины определять, где необходимо усиление карантина, будут по новой методике. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 17 июня.
Карантин теперь будут усиливать в регионах, где:
Решение об усилении карантина в регионах должно приниматься местной властью на основе заключения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Отменить усиленный карантин можно не ранее чем через семь дней со дня его введения.
Кроме того, местная власть может устанавливать усиление карантина, которое будет касаться:
Также в постановлении правительство рекомендует субъектам хозяйствования на период карантина изменить режим своей работы и установить начало работы в 10.00 или позже. Речь идет о работе следующих субъектов: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, почтовая и курьерская деятельность, временное размещение и организация питания, страховая деятельность, образование, оказание социальной помощи, искусство, спорт, развлечения и отдых.
Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.
18 июня заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко заявил, что с 22 июня несколько областей могут закрыться на жесткий карантин.
За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 681 человека. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине возросло до 37 241, умерло 1012 человек, выздоровело 16 642.