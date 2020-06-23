В Волынской области усилили карантинные ограничения

Коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом в Волынской области составляет 21,16% при рекомендованных не более 11%, показатель динамики роста инфицирования составляет 23,5% при рекомендуемом не более 10% – поэтому местные власти приняли решение усилить противоэпидемические меры.

В Волынской области региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение усилить противоэпидемические мероприятия, учитывая ситуацию с распространением коронавируса в области. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба Волынской ОГА.

"Область до сих пор остается в числе тех, кто все еще не готов к ослаблению карантина и перехода к следующему этапу адаптивного карантина из-за высокого показателя заболеваемости. На сегодня коэффициент выявления случаев инфицирования в области составляет 21,16% (при рекомендованных не более 11%), а показатель динамики роста инфицирования COVID-19 составляет 23,5% (при рекомендуемом не более 10%)", – говорится в сообщении.

Так, в области запретили работу заведений общественного питания (разрешена только работа летних площадок с соблюдением дистанции), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры.

Запрещены также регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в межобластном сообщении, проведение религиозных мероприятий с участием более 10 человек и работа дошкольных учебных заведений.

По состоянию на 22 июня в Украине общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 37 241. От COVID-19 скончалось 1012 человек, выздоровело 16 642 больных. В Волынской области выявлено 1852 инфицированных.