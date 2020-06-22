В мире уже более 9 млн человек заразились коронавирусом

Американский Университет Джонса Хопкинса сообщил о преодолении еще одного психологического рубежа пандемии. Всего за шесть дней число заболевших увеличилось на миллион.

По состоянию на вечер 22 июня коронавирусом в мире заразилось 9 003 042 человека, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Жертвами COVID-19 стали 469 122 человека, выздоровело 4 463 969.

Рубеж 8 млн заболевших был превзойден 16 июня, таким образом, всего за шесть дней инфицировался 1 млн. Первый миллион человек заразился коронавирусом за три месяца.

В пятерку стран с наибольшим уровнем заболеваемости входят:

– США – 2 289 168;

– Бразилия – 1 083 341;

– Россия – 591 465;

– Индия – 425 282;

– Великобритания – 306 761.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.