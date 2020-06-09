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Панама изолировала несколько сотен мигрантов в джунглях

Из-за опасности вспышки COVID-19 группу мигрантов в Панаме отправили в лагерь в джунглях, там они живут под брезентом или в палатках.

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Мигранты жалуются на плохое питание в лагере в джунглях
Мигранты жалуются на плохое питание в лагере в джунглях
Фото: depositphotos.com

Панама изолировала около 200 мигрантов в лагере в джунглях для локализации новой вспышки коронавируса. Об этом 9 июня сообщает Reuters.

В лагере мигранты лежат под брезентом или в палатках. Вместе с ними находятся медицинские работники, которые совершают обходы, измеряя температуру и артериальное давление.

Мигранты рассказывают журналистам, что в лагере плохая еда, а среди изолированных есть дети, старики, беременные женщины. Покинуть лагерь без разрешения им нельзя, хотя они могут покупать товары в ближайших магазинах.

Примерно 2500 мигрантов оказались в бедственном положении в Панаме, когда латиноамериканские страны начали закрывать границы, чтобы остановить распространение коронавируса в марте. Большинство остается в лагерях в провинции Дарьен в Панаме.

Reuters отмечает, что в основном мигранты направляются из Республики Конго через Латинскую Америку в США.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Во всем мире коронавирусом заразилось 7 119 454 человека. Жертвами COVID-19 стали 406 522 человека, выздоровело – 3 293 408.

Теги: Панама, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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