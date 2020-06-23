Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман заявил, что вылечился от коронавируса

"Выздоровел! Выписали. Медикам низкий поклон. Спасибо всем за поддержку. Будем жить", – написал он в Twitter.
Ройзман сообщил, что заболел COVID-19 8 июня. На следующий день стало известно, что его госпитализировали с пневмонией.
Он говорил, что болезнь протекала у него в бессимптомной форме.
Выздоровел! Выписали.— Евгений Ройзман (@roizmangbn) June 23, 2020
Медикам низкий поклон.
Спасибо всем за поддержку.
Будем жить. pic.twitter.com/4Khl8IkTjk
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