Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман заявил, что вылечился от коронавируса

Бывший мэр российского Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил 23 июня, что его выписали из больницы после выздоровления от коронавирусной инфекции.

"Выздоровел! Выписали. Медикам низкий поклон. Спасибо всем за поддержку. Будем жить", – написал он в Twitter.

Ройзман сообщил, что заболел COVID-19 8 июня. На следующий день стало известно, что его госпитализировали с пневмонией.

Он говорил, что болезнь протекала у него в бессимптомной форме.

Выздоровел! Выписали.

Медикам низкий поклон.

Спасибо всем за поддержку.

Будем жить. pic.twitter.com/4Khl8IkTjk — Евгений Ройзман (@roizmangbn) June 23, 2020

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