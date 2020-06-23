Зеленский потребовал ускорить страховые выплаты умершим от коронавируса медикам

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить процесс выплат медикам, умершим от коронавирусной инфекции.

Об этом он заявил 23 июня на селекторном совещании, посвященном борьбе с эпидемией COVID-19.

"Мы должны двигаться со страховыми выплатами быстрее, чем COVID-19. И это касается не только тех, кто потерял близких в бою с пандемией, но и врачей, которые пожертвовали своим здоровьем", – сказал Зеленский.

Пресс-служба главы государства отмечает, что эпидемиологические расследования причин смерти врачей уже начались, на основании их результатов можно будет проводить страховые выплаты семьям умерших медиков.

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