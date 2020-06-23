В Киеве за сутки коронавирус выявили у 61 человека

На сегодня в столице уже 4429 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 101 человек умер, 1415 пациентов выздоровели.

За сутки в Киеве госпитализировали 17 человек Фото: depositphotos.com

В Киеве за сутки коронавирус лабораторным путем подтвердили у 61 человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших 29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет, две девочки двух и 10 лет, 28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет и двое мальчиков двух и 15 лет.

За указанный период госпитализировали 17 человек, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Трое заболевших скончались.

Наибольшее число случаев зарегистрировано в Деснянском районе (13), в Оболонском, Печерском и Днепровском районах (по 8 случаев).

На сегодня в столице уже 4429 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 101 человек умер, 1415 пациентов выздоровели.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за сутки подтвердили еще 833 случая коронавируса. От коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине скончалось 1035 человек, вылечилось – 16 956.