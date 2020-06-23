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В России коронавирусом заразились почти 600 тыс. человек

За прошедшие сутки в Российской Федерации подтвердили еще 7425 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших с начала эпидемии достигло 599 705 человек.

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По данным министерства здравоохранения РФ, из общего числа инфицированных 8359 человек скончались (153 из них – за последние 24 часа), выздоровели 356 429 человек (за сутки – более 12 тыс. человек).

Россия занимает третье место в мире по числу заболевших, уступая США (2,3 млн инфицированных) и Бразилии (1,1 млн пациентов с COVID-19).

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Теги: Россия, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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