Во Львовской области зарегистрирован антирекорд по COVID-19

За минувшие сутки у 240 человек во Львовской области диагностировали коронавирусную инфекцию, таким образом, область является лидером по Украине по суточному приросту COVID-19.

Во Львовской области зафиксирован рекорд суточного прироста новых случаев коронавирусной инфекции – выявлено 240 носителей вируса. Об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, пишет сайт Львовского горсовета.

"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 1146 ПЦР-тестов, из которых 240 – положительные", – отметила она.

Таким образом, Львовская область является лидером по Украине по суточному приросту COVID-19.

Всего в области за период пандемии зарегистрировано 4220 инфицированных, 117 человек умерли, 696 пациентов выздоровели.

Всего за весь период во Львовскую областную инфекционную больницу обратилось 5766 человек, госпитализирован 981, на амбулаторном лечении находятся 4785 человек, выписаны 788 человек. Сейчас в больнице находится 192 человека, из них в реанимации – семь человек, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены два человека.

В Украине за сутки подтвердили еще 833 случая коронавируса. От коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине скончалось 1035 человек, вылечилось –16 956.