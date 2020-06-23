В Южной Корее заявили о второй волне коронавируса

Эпицентр новой вспышки коронавируса находится в Сеуле, сообщил Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний. С начала эпидемии в стране подтвердили 12 484 случая инфицирования.

В Южной Корее началась вторая волна заражения коронавирусом. Об этом 22 июня на брифинге заявила директор Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Чон Ын Кен, сообщило издание The Korea Herald.

Эпицентр новой вспышки находится в Сеуле.

По мнению главы KCDC, рост числа новых случаев связан с увеличением активности граждан в праздничные дни в начале мая.

Чон Ын Кен призвала граждан соблюдать социальную дистанцию, поскольку вторая волна может начаться по всей стране уже сейчас, а не осенью или зимой, как прогнозировалось ранее. Директор KCDC отметила, что цель властей состоит в том, чтобы контролировать новые вспышки заболеваемости в стране до момента, пока не появятся вакцина или лекарство от коронавирусной инфекции COVID-19.

В июне число пациентов с коронавирусом в Сеуле увеличилось до 788, превысив майские (505) и апрельские (412) показатели. Почти половина новых пациентов, у которых инфекцию подтвердили на прошлой неделе, старше 50 лет.

Власти беспокоятся, что в отделениях интенсивной терапии в столице не хватит мест для пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Издание The Korea Times отметило, что новые заражения в столичном регионе связаны в основном с религиозными организациями и многоуровневыми маркетинговыми компаниями.

23 июня президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин впервые с марта провел совещание с властями столицы, на котором призвал тщательно контролировать распространение инфекции.

По данным KCDC, с начала эпидемии в стране коронавирусом заразилось 12 484 человека, из них 281 умер.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9,1 млн, из них более 4,5 млн вылечились, а 472,5 тыс. умерли.