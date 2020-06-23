На Чернобыльской АЭС у сотрудника подтвержден COVID-19

Работник государственного специального предприятия "Чернобыльская атомная электростанция", у которого подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19, направлен на самоизоляцию, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

В Украине за минувшие сутки подтвердили еще 833 случая коронавируса Фото: EPA

Среди персонала государственного специального предприятия "Чернобыльская атомная электростанция" подтвержден случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения на своей странице в Facebook.

"23 июня 2020 года среди персонала ГСП "ЧАЭС" обнаружен работник с подтвержденным случаем COVID-19", – сказано в сообщении.

В связи с очередным отпуском инфицированный находился последний раз на ЧАЭС 9 июня, отметили в агентстве.

"Работник направлен на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача", – добавили в госагентстве.

Среди персонала ЧАЭС обнаружили контактное лицо с подозрением на COVID-19. Сотрудник также находится на самоизоляции под наблюдением врача.