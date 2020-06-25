Для приема заболевших COVID-19 в Украине разворачивают больницы второй волны – Шмыгаль

Сегодня в Украине зафиксирован новый антирекорд – 994 заболевших коронавирусной инфекцией за сутки. Загруженность больниц в стране увеличилась, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль: Прошу всех быть честными и с ответственностью относиться к простым правилам Фото: kmu.gov.ua

Из-за роста численности заболевших COVID-19 в Украине начинают разворачивать больницы второй волны, об этом в Telegram 25 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Загруженность больниц значительно увеличилась. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости. Украинские медики и эпидемиологи говорят нам про одну главную причину: люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти не решаются эти ограничения усиливать. Как следствие, мы видим значительный рост заболеваемости в соответствующих областях", – отметил премьер-министр.

По его словам, в других странах, где действует режим адаптивного карантина, при ослаблении ограничительных мер и соблюдении карантинных правил количество заболевших не растет, а держится на умеренном уровне.

"Если мы хотим уберечь экономику и не закрывать страну на жесткий карантин, единственный путь – вместе придерживаться ограничений, предложенных в адаптивной модели. Это маски, дезинфекция и социальная дистанция. Прошу всех быть честными и с ответственностью относиться к простым правилам", – подчеркнул Шмыгаль.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации министр здравоохранения Максим Степанов 24 июня анонсировал открытие больниц второй волны.

В марте Министерство здравоохранения составило список медицинских учреждений, куда госпитализировали пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Это больницы так называемой первой волны. В список вошло 247 учреждений, где установлен 1881 аппарат искусственной вентиляции легких.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин.

С 11 мая в Украине смягчают карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине – 40 008. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1067 жителей страны, в том числе 16 – за последние сутки, вылечилось – 17 758 (+349).

В последние недели заболеваемость начала стремительно расти. В частности, 23 июня коронавирус был подтвержден у 940 человек – это максимум с начала эпидемии.