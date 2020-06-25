Европа снова столкнулась с серьезным ростом новых случаев коронавируса – глава бюро ВОЗ

"Ранее я говорил о рисках, связанных с ослаблением ограничений. В некоторых странах Европы эти риски стали реальностью: за последние две недели в 30 странах наблюдается рост новых случаев [заражения коронавирусом]", – подчеркнул он.

В 11 странах распространение болезни серьезно ускорилось, добавил Клюге, не назвав эти страны.