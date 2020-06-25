Деми Мур утвердили на главную роль в триллере о коронавирусе

Съемки триллера "Певчая птица" начнутся в июле и будут проходить в Лос-Анджелесе.

Мур пригласили на главную роль в романтическом триллере Фото: ЕРА

Американская актриса Деми Мур сыграет главную женскую роль в триллере "Певчая птица", сообщает The Hollywood Reporter.

Партнерами Мур по съемочной площадке станут актеры Уолтер Хаузер, Крейг Робинсон и Питер Стормаре.

Сюжет картины описывает, как развиваются романтические отношения между мужчиной и женщиной в мире, который два года назад столкнулся с пандемией коронавируса.

Сообщается, что съемки фильма начнутся в июле и будут проходить в Лос-Анджелесе.

Во время работы над картиной продюсеры Майкл Бэй и Адам Гудман намерены использовать инновационные методы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 25 июня в мире коронавирусом заразились 9,46 млн человек, из них 483 тыс. скончались, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

