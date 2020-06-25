МИР Short News

В России коронавирусную инфекцию подтвердили еще более чем у 7 тыс. человек

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России достигло 613 994.

Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства здравоохранения Российской Федерации. За последние сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 7113 человек. Общее количество летальных исходов достигло 8605 (92 человека скончались за последние сутки). Выздоровели уже 375 164 пациента (6342 из них – за прошедшие 24 часа, вдвое меньше, чем накануне). Россия занимает третье место по количеству подтвержденных случаев заражения, уступая США и Бразилии.

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".