В Украине почти 1000 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд

Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 40 тыс., сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

За последние сутки в Украине коронавирус был подтвержден еще у 994 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины утром 25 июня.

Это максимальный суточный прирост в стране с начала эпидемии. До этого более 900 случаев фиксировали только дважды – 18-го и 23 июня.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине увеличилось до 40 008.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1067 жителей страны, в том числе 16 – за последние сутки, вылечилось – 17 758 (+349).

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки было выявлено во Львовской области – 204.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что в Украине методом полимеразной цепной реакции провели 606 766 тестирований на коронавирус, еще 163 941 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

С начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 10 870 пациентов, остальные лечились амбулаторно. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 372 больных.

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 1753;

Волынская область – 2024;

Днепропетровская область – 1069;

Донецкая область – 399;

Житомирская область – 1337;

Закарпатская область – 2454;

Запорожская область – 561;

Ивано-Франковская область – 2171;

Киев – 4613;

Киевская область – 2373;

Кировоградская область – 636;

Луганская область – 75;

Львовская область – 4627;

Николаевская область – 377;

Одесская область – 1465;

Полтавская область – 301;

Ровенская область – 3248;

Сумская область – 277;

Тернопольская область – 1815;

Харьковская область – 1947;

Херсонская область – 188;

Хмельницкая область – 645;

Черкасская область – 616;

Черновицкая область – 4531;

Черниговская область – 506.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9,4 млн, из них более 4,74 млн вылечились, а более 482,7 тыс. умерли.