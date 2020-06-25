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ОБЩЕСТВО

В Украине почти 1000 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд

Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 40 тыс., сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

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В Украине ухудшается эпидемическая ситуация количество новых случаев заражения коронавирусом растет
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация – количество новых случаев заражения коронавирусом растет 
Фото: EPA

За последние сутки в Украине коронавирус был подтвержден еще у 994 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины утром 25 июня. 

Это максимальный суточный прирост в стране с начала эпидемии. До этого более 900 случаев фиксировали только дважды – 18-го и 23 июня.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине увеличилось до 40 008.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1067 жителей страны, в том числе 16 – за последние сутки, вылечилось – 17 758 (+349).

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки было выявлено во Львовской области – 204. 

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что в Украине методом полимеразной цепной реакции провели 606 766 тестирований на коронавирус, еще 163 941 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

С начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 10 870 пациентов, остальные лечились амбулаторно. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 372 больных.

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:

  • Винницкая область – 1753;
  • Волынская область – 2024;
  • Днепропетровская область – 1069;
  • Донецкая область – 399;
  • Житомирская область – 1337;
  • Закарпатская область – 2454;
  • Запорожская область – 561;
  • Ивано-Франковская область – 2171;
  • Киев – 4613;
  • Киевская область – 2373;
  • Кировоградская область – 636;
  • Луганская область – 75;
  • Львовская область – 4627;
  • Николаевская область – 377;
  • Одесская область – 1465;
  • Полтавская область – 301;
  • Ровенская область – 3248;
  • Сумская область – 277;
  • Тернопольская область – 1815;
  • Харьковская область – 1947;
  • Херсонская область – 188;
  • Хмельницкая область – 645;
  • Черкасская область – 616;
  • Черновицкая область – 4531;
  • Черниговская область – 506.
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2024164557708262

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9,4 млн, из них более 4,74 млн вылечились, а более 482,7 тыс. умерли.

Теги: СНБО, Львовская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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