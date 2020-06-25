В Украине почти 1000 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд

За последние сутки в Украине коронавирус был подтвержден еще у 994 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины утром 25 июня.
Это максимальный суточный прирост в стране с начала эпидемии. До этого более 900 случаев фиксировали только дважды – 18-го и 23 июня.
Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине увеличилось до 40 008.
От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1067 жителей страны, в том числе 16 – за последние сутки, вылечилось – 17 758 (+349).
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки было выявлено во Львовской области – 204.
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что в Украине методом полимеразной цепной реакции провели 606 766 тестирований на коронавирус, еще 163 941 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).
С начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 10 870 пациентов, остальные лечились амбулаторно. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 372 больных.
Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9,4 млн, из них более 4,74 млн вылечились, а более 482,7 тыс. умерли.