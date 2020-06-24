ПОЛИТИКА Short News

Шмыгаль заявил, что его пугает летальность коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не боится заразиться коронавирусной инфекцией, однако летальность этой болезни пугает.

Об этом он заявил в интервью журналистке Наташе Влащенко, опубликованном на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко" 24 июня. "Классического страха заболеть у меня нет. […] Пугает летальность этой болезни. Если преодолеть летальность и эта болезнь станет условно обычным гриппом или ангиной, которую можно пролечить таблетками и жить спокойно дальше, тогда страха ни у общества, ни у кого из нас не будет", – сказал Шмыгаль.

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