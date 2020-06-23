Шмыгаль: Аваков эффективно управляет правоохранительной системой

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков эффективно управляет правоохранительной системой. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Перший західний" 22 июня.
Шмыгаль убежден, что сегодня полиция в Украине "не такая, как была пять и больше лет назад".
"Правоохранительная система сегодня, после реформирования, на самом деле вызывает доверие", – сказал премьер.
Он подчеркнул, что правоохранительная система и ее руководитель – это одно целое.
"Нельзя отделить министра [от системы], [мол], министр плохой, а система более-менее хорошая. Это единое целое в своем управлении, в своей работе. Поэтому когда начинаются политические интриги и спекуляции, мы всегда говорим об одной какой-то темной стороне, но посмотрите и на светлую сторону", – призвал премьер.
Он напомнил, что 5 июня Аваков отчитывался о своей работе в парламенте, и народные депутаты, у которых есть претензии к министру, имели возможность задать ему вопросы и высказать свою позицию.
"Отчет министра был принят, – считает Шмыгаль. – Результаты отчета в парламенте показывают, что министр Аваков на данный момент работает, управляет эффективно правоохранительной системой".
Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинеты Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.
В начале июня парламентская фракция "Голос" начала собирать подписи за отставку Авакова. 5 июня соответствующий проект постановления был зарегистрирован в Верховной Раде. Это произошло после того, как в отделе полиции в Кагарлыке изнасиловали и пытали женщину (в преступлении подозревают двух полицейских), а в Броварах произошла перестрелка в одном из жилых кварталов.
В пояснительной записке авторы документа предлагают уволить Авакова за "неспособность обеспечить надлежащую работу системы органов внутренних дел, а также защиту прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств".
17 июня комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал включить в повестку дня сессии парламента проект постановления об увольнении Авакова.
В июне в Киеве несколько раз проходили акции, участники которых требовали отставки главы МВД, в частности 5 июня и 18 июня.
По данным "РБК-Украина", Аваков несколько недель назад выражал готовность добровольно уйти в отставку, но президент Украины Владимир Зеленский это предложение якобы не принял.