Зеленский назвал два условия для отставки Авакова – нардеп

Одним из условий увольнения Арсена Авакова с должности министра внутренних дел президент Владимир Зеленский назвал наличие другой кандидатуры на это место, сообщила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабмины Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля Фото: mvs.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых возможно рассмотрение вопроса об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом на брифинге 18 июня сказала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, отмечает "Радіо Свобода".

"Президент сказал, что если будут конкретные кандидатуры на министра МВД или во фракции будут недовольны Аваковым больше, чем отдельные депутаты, то вопрос о его отставке может рассматриваться", – отметила она.

Парламентская фракция "Голос" в начале июня начала собирать подписи за отставку Авакова. Под проектом постановления подписалось около 50 депутатов из фракций "Голос" и "Слуга народа".

5 июня в правительственном квартале в центре Киева, возле зданий Верховной Рады и Кабинета Министров, состоялось несколько акций протеста, участники которых требовали отставки Авакова.

В тот же день в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова с его должности.

10 июня нардеп фракции "Голос" Андрей Осадчук сообщил, что постановление за шесть дней так и не дошло до соответствующего комитета Верховной Рады, а члены комитета заявляли, что есть вопросы "более важные и актуальные".

Премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя возможную отставку Авакова, заявил, что "в кризисной ситуации нельзя размениваться на политические вещи".

17 июня Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал включить в повестку дня сессии парламента проект постановления об увольнении Авакова.

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинет Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.