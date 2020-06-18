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У Рады проходит акция за отставку Авакова. Фоторепортаж

Сегодня 12.47
Сегодня под зданием Верховной Рады прошла акция протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Фото на своей странице в Facebook обнародовала пресс-служба партии "Голос". Активисты держали плакаты "Павел Шеремет – дело Авакова", "Кагарлык – дело Авакова", "Где наши 42 млн иммунитетов от произвола МВД". "И у правительства, и у министра Авакова сегодня значительно меньшая поддержка, чем многим хочется думать. И сегодняшнее голосование Рады за программу правительства это подтвердило", – заявила протестующим депутат от партии "Голос" Инна Совсун.
Теги: МВД, Арсен Аваков, протесты, Инна Совсун, отставка, активист
 

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