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"Кто заказал Катю Гандзюк?". Активисты провели митинг у Офиса президента

У здания Офиса президента активисты инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк?" провели акцию к 35-летию погибшей херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

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Активисты зажигали файеры и скандировали "Кто заказал Катю Гандзюк?"
Активисты зажигали файеры и скандировали "Кто заказал Катю Гандзюк?"
Фото: hromadske.ua

Вечером 17 июня активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" устроили митинг у Офиса президента на улице Банковой. Об этом сообщает hromadske.

Вчера погибшей херсонской активисте могло бы исполниться 35 лет. 

Десятки людей пришли к зданию ОП, некоторые из них были с цветами. Активисты развернули баннер: "Зеленский, признай слив дела Гандзюк!". 

Они зажигали файеры и скандировали "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Раньше в тот же день на Майдане Незалежности участники акции сделали световую инсталляцию с изображением Гандзюк на Доме профсоюзов.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает заказчиком председателя Херсонского обласовета Владислава Мангера, а бизнесмена с уголовным прошлым Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

Левин, которого в марте 2020 года экстрадировали в Украину из Болгарии, взят под стражу. За Мангера в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн, и все это время он находился на свободе. 

12 июня Печерский райсуд принял решение о принудительной доставке Мангера на заседание для избрания меры пресечения. Адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник находился в одной из больниц Херсона

Вечером 15 июня суд дал разрешение на задержание Мангера, а утром 16 июня его доставили из Херсона в Киев. В течение двух дней суд рассматривал ходатайство обвинения об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Заседание проходит в закрытом режиме.

Теги: митинг, активист, Екатерина Гандзюк, Офис президента Украины
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