Дело Гандзюк. Заседание суда по избранию меры пресечения Мангеру отложено

Адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, который фигурирует в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, подали ходатайство об отводе судьи. Решение об изменении меры пресечения Мангеру до сих пор не принято.

За два дня суд так и не избрал Мангеру меру пресечения Фото: Хто замовив Катю Гандзюк? / Facebook

17 июня Печерский суд Киева не смог принять решение по ходатайству следствия об аресте председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, фигуранта дела об организации убийства сотрудницы мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Как сообщает в Facebook гражданская инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?", адвокаты Мангера потребовали отвода судьи. Рассмотрение дела перенесено на 9.00 18 июня.

Один из защитников главы облсовета Дмитрий Ильченко заявил на своей странице в Facebook, что судья была обязана отпустить Мангера из зала суда по истечении 36 часов с момента задержания для принудительного привода. Однако она сказала, что рассмотрит этот вопрос после изучения ходатайства прокурора о мере пресечения. По словам адвоката, это стало основанием для подачи заявления об отводе.

Таким образом, Мангер вторую ночь подряд проведет в изоляторе СБУ.

12 июня Печерский райсуд принял решение о принудительной доставке Мангера на заседание для избрания меры пресечения. Адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник находился в одной из больниц Херсона.

Вечером 15 июня суд дал разрешение на задержание Мангера, а утром 16 июня его доставили из Херсона в Киев. В течение двух дней суд рассматривал ходатайство обвинения об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Заседание проходит в закрытом режиме.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а бизнесмена с уголовным прошлым Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

Левин, которого в марте 2020 года экстрадировали в Украину из Болгарии, взят под стражу. За Мангера в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн, и все это время он находился на свободе.