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Мангер: Я даже не был знаком с Гандзюк

Подозреваемый в заказном убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер заявил, что дело против него прокуратура сфальсифицировала.

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Мангер: Я реально не знал этого человека
Мангер: Я реально не знал этого человека
Фото: Vladislav Manger / Facebook

Подозреваемый в заказном убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер заявил, что не был с ней знаком, а дело против него сфальсифицировала прокуратура. Об этом он сказал в комментарии проекту PavlovskyNews. Видео общения с Мангером через мессенджер журналисты опубликовали в Facebook.

"Я реально не знал этого человека. Мы из разных галактик. Это горсовет. Она там руководила большинством. Мы – в облсовете, который никакого отношения к горсовету не имеет. Мы даже не пересекались. Я один раз ее видел", – сказал он. 

По информации PavlovskyNews, у Мангера скачет давление и утром он был в реанимации Херсона, а к обеду сотрудники Службы безопасности Украины доставили его в Киев на суд по избранию меры пресечения.

"Владислав готов принять любой вердикт, но уверяет, что дело против него сфальсифицировано прокуратурой", – отмечает PavlovskyNews.

По словам Мангера, заказчиком дела против него является сотрудник СБУ по фамилии Доценко, он якобы был куратором Гандзюк и Сергея Торбина, который отбывает заключение как организатор группы, убившей активистку.

https://www.facebook.com/pavlovskynews/videos/1178606842476204/

12 июня Печерский райсуд принял решение о принудительной доставке Мангера, но адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник был помещен в больницу в Херсоне. Его защитник Дмитрий Ильченко рассказал, что Мангер не сможет участвовать в заседаниях ориентировочно неделю.

Вечером 15 июня Печерский районный суд Киева дал разрешение на немедленное задержание подозреваемого, а утром 16 июня его задержали

Однако его защита сразу по прибытии заявила отвод судьи Печерского суда и настояла на том, что Мангер имеет право не находиться в зале во время рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Мангер находится на свободе после того, как за него в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн.

Теги: СБУ, убийство, прокуратура, Печерский суд, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер
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