Рада приняла отчет следственной комиссии по делу Гандзюк и другим активистам

Временная следственная комиссия Верховной Рады по делу о нападении на активистов пришла к выводу, что расследование убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк после определенных успехов фактически остановилось.

Комиссию по нападениям на активистов создали в Раде в декабре 2019 года Фото: Верховна Рада України / Facebook

17 июня Верховная Рада приняла отчет временной следственной комиссии (ВСК) по нападениям на общественных активистов в 2017–2018 годах, в том числе на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Постановление поддержали 307 народных депутатов Украины.

Представляя отчет ВСК, его глава, народный депутат от "Слуги народа" Игорь Василив зачитал позицию членов комиссии.

"В расследовании дела Гандзюк... выявлен ряд недостатков. Расследование... после определенных успехов фактически остановилось", – сказал он.

В отчете сказано, что фигурирующему в деле Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру так и не изменили меру пресечения и не отстранили от должности. Приморский суд Одессы за 10 месяцев не провел ни одного из 13 назначенных заседаний с участием еще одного фигуранта, Игоря Павловского.

Что касается дела в отношении одесского активиста Сергея Стерненко, то, по мнению ВСК, тайна следствия обеспечивается не в полной мере.

В Верховной Раде IX созыва комиссию по нападениям на активистов создали 12 декабря 2019 года.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а бизнесмена Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

Левин, которого в марте 2020 года экстрадировали в Украину из Болгарии, взят под стражу. За Мангера в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн, и все это время он находился на свободе.

12 июня Печерский райсуд Киева принял решение о принудительной доставке Мангера на заседание для избрания меры пресечения. Прокурор по делу Андрей Синюк сообщил, что досудебное расследование продлили до 29 июля "в связи с новыми возникшими обстоятельствами". Он подтвердил, что прокуратура подала ходатайство об изменении Мангеру меры пресечения с залога на содержание под стражей.

Адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник находился в одной из больниц Херсона.

Вечером 15 июня суд дал разрешение на немедленное задержание Мангера, а утром 16 июня его задержали и доставили из Херсона в Киев. 16 июня Печерский районный суд не смог избрать меру пресечения Мангеру и перенес заседание на 17 июня.