Арахамия заявил, что Рада проголосует за назначение Абрамовского главой Минприроды. Неделю назад его кандидатуру отозвали "из-за форс-мажора"

18 июня Роман Абрамовский может быть назначен на должность министра окружающей среды и природных ресурсов Украины, заявил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Роман Абрамовский, занимающий должность замминистра энергетики и окружающей среды Украины, на этой неделе может быть назначен министром окружающей среды и природных ресурсов. Об этом вечером 15 июня на брифинге после заседания фракции "Слуги народа" заявил ее председатель Давид Арахамия. Трансляцию брифинга вел телеканал "112 Украина".

"В четверг [18 июня] мы планируем назначить господина Абрамовского на [должность] министра защиты окружающей среды", – сказал он.

27 мая Кабинет Министров Украины разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства – Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июня внес в Верховную Раду представления на назначение новых министров, среди них – Абрамовского на должность главы Минэкологии. 1 июня эту кандидатуру поддержала фракция монобольшинства. Однако 4 июня голосование за кандидатуру Абрамовского не состоялось. По словам нардепа от "Слуги народа" Елены Мошенец, "в последний момент случился какой-то форс-мажор и отозвали представление".