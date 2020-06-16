Арахамия о кандидатуре Шкарлета на должность министра образования: Я лично поддержу его

Фракция "Слуга народа" пока не определилась, поддержит ли кандидатуру ректора Черниговского национального технического университета Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, об этом заявил ее глава Давид Арахамия.

Арахамия: Сигнальное голосование по кандидатуре Шкарлета пройдет в группах, а потом – во фракции Фото: Слуга Народу / Facebook

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что народные депутаты обсудили кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, но пока не определились, будут ли ее поддерживать, сообщает "Интерфакс-Украина" 15 июня.

"Я лично буду поддерживать его кандидатуру", – отметил Арахамия после заседания фракции.

По его словам, сигнальное голосование по кандидатуре Шкарлета пройдет в группах, а потом – во фракции.

По информации Арахамии, если фракция поддержит Шкарлета, то вопрос о назначении его министром образования будет рассмотрен в четверг на пленарном заседании.

Фракция партии "Слуга народа" на заседании проводит собеседование с кандидатом на должность министра образования и науки Сергеем Шкарлетом, об этом сообщило издание LB.ua 15 июня.

47-летний Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года – ректор Черниговского национального технического университета.

Нардеп от "Голоса" Инна Совсун сообщила, что на должность главы Минобразования рассматривают директора Киевского лицея бизнеса Людмилу Паращенко, которая работала в некоторых международных проектах по реформированию образования.

3 июня стало известно, что профильный комитет Верховной Рады провел собеседование со Шкарлетом, который претендует на должность министра образования и науки.

В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местной телекомпании "Свобода" он говорил, что поддерживает Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

Министра образования в Украине нет с марта 2020 года, когда в отставку была отправлена Анна Новосад. Сейчас обязанности министра исполняет Любомира Мандзий. Президент Украины Владимир Зеленский говорил 20 мая, что несколько раз предлагал стать главой ведомства народному депутату от "Слуги народа" Сергею Бабаку, но тот всякий раз отказывался.