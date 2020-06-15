На должность министра образования Украины претендует директор Киевского лицея бизнеса – нардеп

Нардеп от "Голоса" Инна Совсун сообщила, что на должность главы минобразования рассматривают директора Киевского лицея бизнеса Людмилу Паращенко, которая работала в некоторых международных проектах по реформированию образования.

Новым кандидатом на должность министра образования и науки рассматривают директора Киевского лицея бизнеса Людмила Паращенко. Об этом 15 июня в Facebook сообщила нардеп от "Голоса" Инна Совсун.

"Сейчас она возглавляет Киевский лицей бизнеса. Ранее работала в некоторых международных проектах по реформированию образования. Сложно сказать, насколько реальна эта кандидатура, ведь так же есть информация о том, что вечером во фракцию "Слуга народа" будет выноситься кандидатура черниговского ректора Сергея Шкарлета", – отметила она.

Паращенко руководит лицеем с момента его основания в 1991 году. Как профессор она преподает курсы по образовательному менеджменту, образовательной политике и европейской интеграции в образовании для слушателей Национальной академии государственного управления при президенте Украины и студентов Университета "КРОК".

Также она член коллегии министерства образования и науки Украины, член межведомственной рабочей группы при вице-премьер министре Украины по вопросам внедрения независимого внешнего оценивания, член коллегии Главного управления образования и науки города Киева.

3 июня стало известно, что профильный комитет Верховной Рады провел собеседование со Шкарлетом, который претендует на должность министра образования и науки.

4 июня бывшая глава МОН Анна Новосад Новосад обвинила Шкарлета в плагиате научных работ.

Министра образования в Украине нет с марта 2020 года, когда в отставку была отправлена Новосад. Сейчас обязанности министра исполняет Любомира Мандзий. Президент Украины Владимир Зеленский говорил 20 мая, что несколько раз предлагал стать главой ведомства народному депутату от "Слуги народа" Сергею Бабаку, но тот всякий раз отказывался.