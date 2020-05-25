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Сессии в украинских вузах могут возобновиться с 1 июня – Минобразования

Возобновление сессий в украинских вузах зависит от каждой отдельной административной территории, отметила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

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Мандзий уточнила, что вузы готовы к проведению сессий в группах не более десяти человек
Мандзий уточнила, что вузы готовы к проведению сессий в группах не более десяти человек
Фото: pixabay.com

С 1 июня в украинских вузах возможно возобновление экзаменационных сессий в офлайн режиме. Об этом 25 мая в эфире телеканала "Украина 24" сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

"О проведении экзаменационных сессий. Так, с 1 июня это возможно в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более 10 человек", – отметила она.

Однако, по словам Мандзий, возобновление сессий зависит от каждой отдельной административной территории, так как перед ослаблением карантинных мероприятий должно быть принято соответствующее решение областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Если показатели в области позволяют ослаблять карантинные меры, то это будет означать, что будут ослаблены карантинные мероприятия и с 1 июня в учреждениях высшего образования, в частности, можно будет продолжать образовательный процесс, в частности и проведение экзаменационной сессии", – подчеркнула она.

Также Мандзий уточнила, что высшие учебные заведения в основном готовы к проведению экзаменационной сессии дистанционно.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин.

8 мая Минобразования приняло решение перенести вступительную кампанию на месяц в связи с карантинными ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

26 марта в связи с карантином Минобразования приняло решение отменить госаттестацию для четвертых и девятых классов

Теги: образование, Министерство образования, карантин, студенты, Любомира Мандзий
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