Претендента на пост министра образования Шкарлета обвинили в плагиате

В двух работах авторства кандидата на пост главы министерства образования и науки Сергея Шкарлета нашли плагиат. Он позаимствовал фрагменты научных текстов как минимум троих других авторов.

Кандидат на пост главы Министерства образования и науки, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет сплагиатил как минимум три научные работы. Об этом 4 июня в Facebook заявила бывшая глава МОН Анна Новосад.

"Я лично не имею ничего против поиска будущего министра образования и науки среди ректоров, проректоров или иных университетских управленцев. Также считаю плюсом наличие ученой степени. Точно знаю многих классных, профессиональных и честных управленцев среди ректоров, проректоров, деканов. Но считаю гигантской репутационной потерей и показательным пренебрежением ко всем, не только к образовательному сообществу, министра, который является кандидатом или доктором сплагиаченных наук", – подчеркнула Новосад.

Новосад сослалась на публикации сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях". Впервые на нем информация о плагиате Шкарлета появилась 3 июня. Плагиат нашли в работе "Финансовые инструменты государственной политики экономического развития в Украине".

О втором случае плагиата сообщалось 4 июня. Заимствование чужих текстов уже другого автора обнаружили в той же монографии.

В третий раз плагиат нашли в статье Шкарлета "Построение моделей структурного типа с целью идентификации измерений информационного потенциала".

При этом в 2012 году Шкарлет в интервью "Голоса Украины" заявлял, что за плагиат необходимо применять наказание для всех участников учебного процесса.

"Вообще, я считаю, что применять наказание за плагиат необходимо не только к студентам, но и перенести его в плоскость применения для всех без исключения участников учебного процесса и научного поиска", – заявлял он.

3 июня стало известно, что профильный комитет Верховной Рады провел собеседование с Шкарлетом, который претендует на должность министра образования и науки.

В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местной телекомпании "Свобода" он говорил, что поддерживает Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

Министра образования в Украине нет с марта 2020 года, когда в отставку была отправлена Анна Новосад. Сейчас обязанности министра исполняет Любомира Мандзий. Президент Украины Владимир Зеленский говорил 20 мая, что несколько раз предлагал стать главой ведомства народному депутату от "Слуги народа" Сергею Бабаку, но тот всякий раз отказывался.