Киевских выпускников освободили от государственной аттестации в этом году. В МОН это решение назвали незаконным

8 мая МОН приняло решение перенести вступительную кампанию на месяц в связи с карантинными ограничениями Фото: depositphotos.com

3 июня департамент образования и науки Киева в Facebook обнародовал указ, которым освободил учеников 11-х классов киевских школ от сдачи государственной итоговой аттестации, чтобы получить аттестат о полном общем среднем образовании.

"Освободить в 2019/2020 учебном году от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся учреждений образования, завершающих получение полного общего среднего образования", – говорится в документе.

Кроме того, в приказе напомнили, что учебный год должен завершиться не позднее 1 июля 2020 года, а внешнее независимое оценивание остается обязательным.

4 июля министерство образования и науки заявило, что этот указ является недействительным и не подлежащим исполнению.

В МОН отметили, что приказ необходимо было зарегистрировать в соответствующем территориальном органе министерства юстиции, а выполнять его можно только после регистрации и официального опубликования.

"В настоящее время действующее законодательство Украины не наделяет ни МОН, ни местные органы исполнительной власти (или их структурные подразделения) полномочиями освобождать учащихся от государственной итоговой аттестации, что происходит в форме внешнего независимого оценивания", – уточнили в министерстве.

Отмечается, что согласно ч. 1 ст. 18 закона "О среднем образовании", ученики получают аттестат на основании результатов годового оценивания и государственной итоговой аттестации.

8 мая МОН приняло решение перенести вступительную кампанию на месяц в связи с карантинными ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, ограничили пассажирские перевозки внутри страны.

Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.