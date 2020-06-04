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Восемь областей не соответствуют условиям второго этапа смягчения карантина – Минздрав Украины

Из-за превышенной нормы инцидентности условиям ослабления карантинных ограничений не соответствует Киев, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Показатель загруженности больниц находится в пределах допустимой нормы во всех регионах страны
Показатель загруженности больниц находится в пределах допустимой нормы во всех регионах страны
Фото: depositphotos.com

Восемь областей Украины не соответствуют условиям, которые необходимы для перехода на второй этап смягчения карантина. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 4 июня пресс-службой Министерства здравоохранения Украины.

Из-за неудовлетворительных показателей зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения не готовы ко второму этапу смягчения карантина Волынь, Житомирская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

По той же причине условиям ослабления карантинных ограничений не соответствует и Киев.

Днепропетровская, Донецкая и Луганская области провели недостаточное количество лабораторных тестов на COVID-19.

Показатель загруженности больниц находится в пределах допустимой нормы во всех регионах страны.

Данные о ситуации в оккупированном Крыму у Минздрава Украины отсутствуют.

Скриншот: moz.gov.ua
Скриншот: moz.gov.ua

В Украине на утро 4 июня зарегистрирован 25 441 случай коронавирусной инфекции, из них 747 – со смертельным исходом. Вылечилось уже 11 042 больных.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня в Украине начался новый этап, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.

Теги: карантин, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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