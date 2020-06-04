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"Если государство не вмешается, этот кризис станет для нас последним". Сотрудники аэропорта Киев записали видеообращение

Сотрудники аэропорта просят установить минимальные ставки за каждого пассажира: $10 – за взлет/посадку, $10 – пассажирский сбор и $3 – на авиационную безопасность.

Коллектив призвал субсидировать отрасль и создать специальную комиссию по решению проблем гражданской авиации
Коллектив призвал субсидировать отрасль и создать специальную комиссию по решению проблем гражданской авиации
Фото: 24tv.ua

Сотрудники международного аэропорта Киев опубликовали в Facebook видеообращение к руководству Украины, они просят законодательно установить минимальные ставки на авиационное обслуживание и обеспечить одинаковые условия для всех аэропортов страны.

"С начала карантина МА Киев потерял весь пассажиропоток и почти все доходы, при этом продолжает нести большие расходы на содержание инфраструктуры, безопасность полетов, выплату налогов и кредитов. Аэропорту Киев нужна помощь. Если государство не вмешается, этот кризис может стать для нас последним. Ситуация усложняется неравными условиями, в которых мы вынуждены работать", – сказано в заявлении коллектива.

Сотрудники аэропорта просят установить минимальные ставки за каждого пассажира: $10 – за взлет/посадку, $10 – пассажирский сбор и $3 – на авиационную безопасность.

"Установленные минимальные ставки – общемировая практика. Так небольшие аэропорты могут конкурировать с крупными. Это делает невозможным непрозрачное ценообразование и демпинговые манипуляции", – говорится в обращении.

Коллектив призвал субсидировать отрасль и создать специальную комиссию по решению проблем гражданской авиации, в состав которой предлагают пригласить представителей всех украинских аэропортов и авиакомпаний.

https://www.facebook.com/airportkiev/videos/2985610668192025/

Генеральный директор ООО "Мастер-Авиа", которое управляет аэропортом Киев, Олег Левченко заявил об угрозе банкротства. Из-за карантина аэропорт потерял все рейсы и пассажиропоток. Доходы сократились в 10 раз.

При этом предприятие продолжает содержать инфраструктуру, в полном объеме платит налоги и проценты по кредитам.

Аэропорт дважды обращался к руководству страны с просьбой оказать финансовую и регуляторную помощь. Чтобы привлечь внимание к проблеме, запустили челлендж #SaveKyivAirport.

Теги: Киев, аэропорт, авиация, Жуляны, банкротство
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