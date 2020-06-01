Рейсы из аэропорта Киев возобновят с 16 июня

О своей готовности восстановить работу в аэропорту Киев заявили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir, также рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания "Мотор Січ".

Рейсы из международного аэропорта Киев возобновят с 16 июня. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что о своей готовности восстановить международные рейсы из аэропорта Киев заявили авиакомпании Belavia, LOT и WizzAir.

Авиакомпания "Мотор Січ" сообщила, что готова выполнять рейсы в Запорожье.

Направления, по которым восстановится авиасообщение с 16 июня: Belavia – Минск, LOT – Варшава, WizzAir – Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин, Бремен, Ганновер, Нюрнберг (Германия), Вильнюс (Литва), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия ), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Гданьск (Польша).

Генеральный директор ООО "Мастер-Авиа", которое управляет аэропортом Киев, Олег Левченко заявлял об угрозе банкротства предприятия. Как уточнял Левченко, из-за карантина аэропорт потерял все рейсы и пассажиропоток. Доходы сократились в 10 раз. При этом предприятие продолжает содержать инфраструктуру, в полном объеме платит налоги и проценты по кредитам.

Аэропорт дважды обращался к руководству страны с просьбой оказать финансовую и регуляторную помощь. В частности, просил ввести минимальные ставки на аэронавигационное обслуживание, а также – до возобновления регулярного сообщения – распределить пассажиропоток между аэропортами Киев и Борисполь в соотношении 30% на 70%. Но обращения остались без реакции.

Инициативу сотрудников поддержали киевляне – путешественники, блогеры, эксперты в различных сферах и политики.

Сегодня министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что с 15 июня Украина возобновляет международное и внутреннее регулярное авиасообщение.

Согласно плану возобновления пассажирского сообщения в связи с ослаблением карантина, Министерство инфраструктуры Украины собиралось возобновить внутренние авиаперелеты на первом этапе смягчения ограничений, а международные – на третьем.