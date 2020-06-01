Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Рейсы из аэропорта Киев возобновят с 16 июня

О своей готовности восстановить работу в аэропорту Киев заявили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir, также рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания "Мотор Січ".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Руководство аэропорта Киев заявляло об угрозе банкротства предприятия из-за карантинных ограничений
Руководство аэропорта Киев заявляло об угрозе банкротства предприятия из-за карантинных ограничений
Фото: Аеропорт Київ - Kyiv Sikorsky Airport / Facebook

Рейсы из международного аэропорта Киев возобновят с 16 июня. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что о своей готовности восстановить международные рейсы из аэропорта Киев заявили авиакомпании Belavia, LOT и WizzAir.

Авиакомпания "Мотор Січ" сообщила, что готова выполнять рейсы в Запорожье.

Направления, по которым восстановится авиасообщение с 16 июня: Belavia – Минск, LOT – Варшава, WizzAir – Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин, Бремен, Ганновер, Нюрнберг (Германия), Вильнюс (Литва), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия ), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Гданьск (Польша).

https://www.facebook.com/airportkiev/posts/1657425154396113

Генеральный директор ООО "Мастер-Авиа", которое управляет аэропортом Киев, Олег Левченко заявлял об угрозе банкротства предприятия. Как уточнял Левченко, из-за карантина аэропорт потерял все рейсы и пассажиропоток. Доходы сократились в 10 раз. При этом предприятие продолжает содержать инфраструктуру, в полном объеме платит налоги и проценты по кредитам.

Аэропорт дважды обращался к руководству страны с просьбой оказать финансовую и регуляторную помощь. В частности, просил ввести минимальные ставки на аэронавигационное обслуживание, а также – до возобновления регулярного сообщения – распределить пассажиропоток между аэропортами Киев и Борисполь в соотношении 30% на 70%. Но обращения остались без реакции.

Инициативу сотрудников поддержали киевляне – путешественники, блогеры, эксперты в различных сферах и политики.

Сегодня министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что с 15 июня Украина возобновляет международное и внутреннее регулярное авиасообщение.

Согласно плану возобновления пассажирского сообщения в связи с ослаблением карантина, Министерство инфраструктуры Украины собиралось возобновить внутренние авиаперелеты на первом этапе смягчения ограничений, а международные – на третьем.

Теги: Киев, аэропорт, авиасообщение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Добкина стала певицей ADMood и спела дебютный трек "Мур-мур"
Дочь Добкина стала певицей ADMood и спела дебютный трек "Мур-мур"
Разговор с родителями довел Тодоренко до слез
Разговор с родителями довел Тодоренко до слез
Литвинова для Vogue разрисовала ручкой свои фотографии
Литвинова для Vogue разрисовала ручкой свои фотографии
  Сын Тарабаровой хочет сестричку. Певица рассказала, как готовит сына к пополнению в семье
  Сын Тарабаровой хочет сестричку. Певица рассказала, как готовит сына к пополнению в семье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS