Чтобы выйти на объемы авиаперевозок, которые были в Украине до пандемии, нам понадобятся годы – директор Центра транспортных стратегий Вовк

Стоимость авиаперевозок вырастет, а процедуры в аэропортах станут более сложными из-за новых требований безопасности и санитарных стандартов. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

"Частота и маршрутная сетка авиаперелетов в Европе всегда была выше, чем у нас. Украина еще не открылась, а Европа только начала это делать. Ситуация улучшится в ближайшее время, но того объема перевозок, который был до короно-кризиса, мы пока не увидим. В целом по году прогнозируется существенное сокращение: если ранее Украина была одним из наиболее динамично развивающихся рынков авиаперевозок с темпами роста около 20%, то в этом году, думаю, будет сокращение раза в три, если не больше. Украинский рынок очень зависим от внешних факторов. Что с ним будет дальше, в значительной мере зависит от того, как будет открываться Европа и ее туристическая индустрия, которая была ключевым драйвером перевозок до пандемии", – отметил Вовк.

По его словам, украинским компаниям понадобится несколько лет, чтобы преодолеть последствия возникшего кризиса.

"В июне-июле мы увидим постепенное оживление. Все зависит от того, что будет происходить в Европе, какие решения будут принимать власти европейских государств. Например, Испания летом особенно привлекательна для туристов, но они заявили, что вряд ли откроют внутренний рынок. Многое будет зависеть от двусторонних решений стран и течения эпидемии в ЕС. а . Понятно, будет оживление, но это по сравнению с нынешним периодом. Чтобы выйти на те темпы, которые были до пандемии, нам понадобится годы. Если все будет нормально, возможно в 2023 году мы выйдем на уровень, который был до коронавируса. Это не дискриминация, что нас не пускают в Европу. У европейских авиакомпаний более сильные конкурентные позиции. Наши компании не могут летать в ЕС в силу экономических факторов", – сказал собеседник.

Он подчеркнул, что стоимость полетов вырастет.

"Стоимость авиаперевозок в долгосрочной перспективе увеличится. В том числе и из-за новых требований безопасности и санитарных стандартов работы аэропортов, прохождения различных процедур. Полеты станут более сложным и долгим процессом. И это может стать фактором, который будет влиять на конкурентную позицию различных игроков авиарынка. В плюс может сыграть разве что некое снижение цен на авиационное топливо в следствие падения цен на нефть, которое сейчас наблюдается. Но вряд ли это сможет компенсировать падение пассажиропотока, которое есть на данный момент", – сообщил эксперт.

По его мнению, сейчас Украина должна позаботиться о поддержке своих аэропортов.

"Ключевым аспектом сейчас является работа аэропортов. Количество рейсов в Украину уменьшится и государству нужно искать способы поддержки аэропортов как в фискальной сфере (по налогам), так и по другим направления (например, пересмотреть планы дивидендов для госкомпаний другие меры поддержки). Это требует большего внимания. Перспективы как внешних, так и внутренних перелетов в стране напрямую зависят от доходов населения. Небольшие доходы не позволяют украинцам путешествовать самолетами, как это происходит в Европе. Там расстояние 500 км достаточно для того, чтобы делать экономически выгодные рейсы. Поэтому рост региональных аэропортов был одним из трендов развития авиарынка в последние годы. Нам просто надо искать варианты стимулирования. Отмена НДС на внутренние перевозки могла бы немного оживить рынок авиаперевозок. Хотя, понятно, все будет зависеть от экономической ситуации в стране в целом, будут ли у людей доходы, чтобы оплачивать авиаперевозки", – резюмировал Вовк.

3 июня на заседании правительства принято решение о снятии ряда карантинных ограничений с 5 июня. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, люди старше 60 лет могут выйти из самоизоляции, разрешается работа заведений общественного питания, проведение религиозных мероприятий в помещении (при условии пребывания не более одного человека на 5 м²). Также возобновляется авиационное сообщение: с 5 июня – внутреннее, с 15 июня – международное.

Карантин в Украине ввели в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции. С 11 мая 2020 года началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня в Украине начался новый этап, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.