Спасти аэропорт Киев: в Facebook запустили челлендж #SaveKyivAirport

Пользователи Facebook призвали власти уберечь столичный аэропорт от банкротства.

Facebook-пользователи поддержали челлендж #SaveKyivAirport. Флешмоб запустили сотрудники Международного аэропорта Киев, чтобы привлечь внимание к кризисной ситуации, в которой оказалось предприятие.

Генеральный директор ООО "Мастер-Авиа", которое управляет аэропортом Киев, Олег Левченко заявил об угрозе банкротства. Из-за карантина аэропорт потерял все рейсы и пассажиропоток. Доходы сократились в 10 раз. При этом предприятие продолжает содержать инфраструктуру, в полном объеме платит налоги и проценты по кредитам.

Аэропорт дважды обращался к руководству страны с просьбой оказать финансовую и регуляторную помощь. В частности, просил ввести минимальные ставки на аэронавигационное обслуживание, а также – до возобновления регулярного сообщения – распределить пассажиропоток между аэропортами Киев и Борисполь в соотношении 30% на 70%. Но обращения остались без реакции.

Инициативу сотрудников поддержали киевляне – путешественники, блогеры, эксперты в различных сферах и политики. Челлендж #SaveKyivAirport набрал уже несколько тысяч перепостов.

Авиасообщение с другими странами Украина прекратила 17 марта из-за пандемии коронавируса. 19 мая главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что авиасообщение между Украиной и миром может быть возобновлено в июне.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что внутреннее авиасообщение в Украине запустят до 15 июня между украинскими городами, где наблюдается стабильная ситуация с коронавирусом.