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Спасти аэропорт Киев: в Facebook запустили челлендж #SaveKyivAirport

Пользователи Facebook призвали власти уберечь столичный аэропорт от банкротства.

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Авиасообщение с другими странами Украина прекратила 17 марта из-за пандемии коронавируса
Авиасообщение с другими странами Украина прекратила 17 марта из-за пандемии коронавируса
Фото: lb.ua

Facebook-пользователи поддержали челлендж #SaveKyivAirport. Флешмоб запустили сотрудники Международного аэропорта Киев, чтобы привлечь внимание к кризисной ситуации, в которой оказалось предприятие.

Генеральный директор ООО "Мастер-Авиа", которое управляет аэропортом Киев, Олег Левченко заявил об угрозе банкротства. Из-за карантина аэропорт потерял все рейсы и пассажиропоток. Доходы сократились в 10 раз. При этом предприятие продолжает содержать инфраструктуру, в полном объеме платит налоги и проценты по кредитам.

Аэропорт дважды обращался к руководству страны с просьбой оказать финансовую и регуляторную помощь. В частности, просил ввести минимальные ставки на аэронавигационное обслуживание, а также – до возобновления регулярного сообщения – распределить пассажиропоток между аэропортами Киев и Борисполь в соотношении 30% на 70%. Но обращения остались без реакции.

Инициативу сотрудников поддержали киевляне – путешественники, блогеры, эксперты в различных сферах и политики. Челлендж #SaveKyivAirport набрал уже несколько тысяч перепостов.

https://www.facebook.com/kirilo.sazonov/posts/2964000423687363

https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1518541874992176

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Авиасообщение с другими странами Украина прекратила 17 марта из-за пандемии коронавируса. 19 мая главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что авиасообщение между Украиной и миром может быть возобновлено в июне.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что внутреннее авиасообщение в Украине запустят до 15 июня между украинскими городами, где наблюдается стабильная ситуация с коронавирусом.

Теги: Киев, Facebook, Борисполь, аэропорт, флешмоб, Жуляны, авиасообщение, коронавирус
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