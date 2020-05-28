"Украине нужен аэропорт Киев". Олег Ляшко присоединился к челленджу #SaveKyivAirport

До карантина аэропорт Киев был вторым по пассажиропотоку в стране, а сейчас его доходы упали на 92%, заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко поддержал челлендж #SaveKyivAirport и призвал не допустить банкротства Международного аэропорта Киев.

"Пока власть пиарится на грузах, которые прилетают в Борисполь, аэропорт Киев на грани выживания. До карантина это был второй по пассажиропотоку аэропорт в стране. Сейчас доходы упали на 92%. А кредиты, взятые на реконструкцию, надо выплачивать. Поддерживаю обращение руководства и работников аэропорта к власти вмешаться и не допустить его закрытия. Украине нужен аэропорт Киев", – написал Ляшко на своей Facebook-странице.

Генеральный директор ООО "Мастер-Авиа", которое управляет аэропортом Киев, Олег Левченко заявил об угрозе банкротства. Из-за карантина аэропорт потерял все рейсы и пассажиропоток. Доходы сократились в 10 раз. При этом предприятие продолжает содержать инфраструктуру, в полном объеме платит налоги и проценты по кредитам. Аэропорт дважды обращался к руководству страны с просьбой оказать финансовую и регуляторную помощь. Чтобы привлечь внимание к проблеме, запустили челлендж #SaveKyivAirport.