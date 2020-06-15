"Это другой уровень". Арахамия заявил, что "Слуга народа" поддержит обновленную программу Кабмина

Глава фракции "Слуги народа", народный депутат Давид Арахамия заявил, что Кабинет Министров при доработке программы действий правительства учел почти все правки и предложения от комитетов парламента.

Арахамия: Мне кажется, что будут голоса за такую программу действий правительства Фото: lb.ua

Фракция "Слуги народа" намерена поддержать доработанную программу действий Кабинета Министров Украины. Об этом на брифинге после заседания фракции заявил ее председатель Давид Арахамия. Трансляцию брифинга вел телеканал "112 Украина".

"Это другого уровня работа. Все комитеты предоставили свои правки и предложения: не менее 95% из них были учтены. Мне кажется, что будут голоса за такую программу действий правительства", – отметил он.

Кабмин Дениса Шмыгаля был назначен Верховной Радой в начале марта 2020 года. Согласно закону "О Кабинете Министров Украины", программа деятельности правительства должна вноситься на рассмотрение Верховной Рады в месячный срок после назначения. После рассмотрения документа депутаты могут либо ее одобрить, либо отправить на доработку. Утверждение программы Верховной Радой дает правительству годичный иммунитет от отставки.

Первый раз Шмыгаль направил программу в парламент в апреле, однако Верховная Рада рассмотрела ее только в начале июня, через три месяца после назначения правительства. По итогам рассмотрения Верховная Рада отправила документ на доработку. За это решение проголосовало 245 депутатов. О неудовлетворительном качестве программы говорили представители как оппозиции, так и монобольшинства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о доработке документа принято по просьбе Шмыгаля. Программа готовилась еще до пандемии COVID-19, поэтому не учитывает введения в Украине ограничительных мер и вызванных этим потерь экономики, пояснил глава государства.

9 июня Шмыгаль заявлял, что рассмотрение программы действий правительства ожидается 18–19 июня.