Кабмин утвердил обновленную программу действий. Обещает цифровизацию госуслуг и улучшение благосостояния украинцев

Кабинет Министров Украины утвердил обновленный проект программы на внеочередном заседании. Предыдущую версию программы Верховная Рада не поддержала.

Кабмин утвердил обновленный проект программы и намерен сегодня подать его в парламент Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 12 июня принял постановление об утверждении обновленной программы действий правительства, сообщила пресс-служба правительства.

Также правительство признало утратившим силу постановление №270 от 2 апреля, которым был утвержден предыдущий проект программы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что обновленный проект правительство внесет в Верховную Раду сегодня. Он сказал, что в проекте, в частности, учтены предвыборные программы президента Украины Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", а также рекомендации народных депутатов.

По данным пресс-службы правительства, в программе задекларировано продолжение Украиной пути евроинтеграции, внедрение технических и административных стандартов НАТО.

"Программа предусматривает, что правительство продолжит цифровизацию государственных услуг. В частности, запланировано введение минимум 200 государственных услуг, доступных онлайн", – отметили в правительстве.

Программа также содержит ряд пунктов, которые касаются реинтеграции временно оккупированных территорий.

В финансово-экономической сфере правительство намерено стимулировать развитие бизнеса в Украине и поддерживать национального производителя. В Кабмине хотят, чтобы 10% ВВП Украины формировала IT-отрасль. Среди главных направлений в этом блоке:

увеличение количества занятых лиц в малом и среднем бизнесе;

среднегодовой рост физических объемов экспорта минимум на 5%;

увеличение удельного веса экспорта товаров в ЕС;

переход от экспортно-сырьевой направленности к технологической;

проведение прозрачной приватизации государственных предприятий;

увеличение количества зарегистрированных фермерских хозяйств, в том числе семейных;

обеспечение финансирования сектора безопасности и обороны на уровне не менее 5% ВПП;

оптимизация структуры и численности налоговых органов.

В социальной сфере правительство намерено упростить порядок назначения субсидий, делать ежегодный перерасчет пенсий для 11 млн пенсионеров, а также увеличить количество реабилитационных учреждений, предоставляющих услуги по принципу "деньги ходят за человеком", и повысить размер помощи более 32 тыс. опекунов.

"Мы планируем улучшить благосостояние украинцев. Социальные стандарты жизни людей вырастут независимо от места проживания и социального статуса. Это главная цель нашей работы", – сказал Шмыгаль.

Первый вариант программы правительство утвердило в апреле и направило ее на рассмотрение Верховной Рады. Соответствующий проект постановления №3330 был зарегистрирован в парламенте 13 апреля. 4 июня по итогам рассмотрения Верховная Рада отправила документ на доработку. За это решение проголосовало 245 депутатов. О неудовлетворительном качестве программы говорили представители как оппозиции, так и монобольшинства. Некоторые депутаты называли первый вариант программы "рефератом", в котором нет ни одной цифры.

Согласно закону о регламенте Верховной Рады в месячный срок после формирования правительство должно передать на рассмотрение парламента программу своей деятельности. После рассмотрения документа депутаты могут либо его одобрить, либо отправить на доработку. Утверждение программы Верховной Радой дает правительству годичный иммунитет от отставки.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что парламент не смог рассмотреть программу вовремя из-за эпидемии коронавируса.