Шмыгаль заявил, что подаст в Раду доработанную программу правительства на следующей неделе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что программа действий правительства доработана с учетом замечаний Верховной Рады и президента Владимира Зеленского.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что доработанная программа действий правительства будет внесена на рассмотрение Верховной Рады 18–19 июня. Об этом он сообщил 9 июня на встрече представителей Кабмина с президентом Владимиром Зеленским и и представителями парламентских комитетов, информирует пресс-служба главы государства.

По словам Шмыгаля, документ доработан с учетом "предложений всех комитетов, задач по политическим программам и указов президента и партии "Слуга народа".

"Это структурный документ, который состоит из двух разделов. Первый – антикризисный. Второй – долгосрочные приоритеты деятельности правительства. Каждый из разделов совпадает с теми направлениями стратегии, которые есть в министерствах. Каждый раздел содержит ожидаемые результаты и показатели, как и положено для такой программы", – заверил Шмыгаль.

Кабмин Шмыгаля был назначен Верховной Радой в начале марта 2020 года. Согласно закону "О Кабинете Министров Украины" программа деятельности правительства должна вноситься на рассмотрение Верховной Рады в месячный срок после назначения. После рассмотрения документа депутаты могут либо его одобрить, либо отправить на доработку. Утверждение программы Верховной Радой дает правительству годичный иммунитет от отставки.

Первый раз Шмыгаль направил программу в парламент в начале июня, через три месяца после назначения. По итогам рассмотрения Верховная Рада отправила документ на доработку. За это решение проголосовало 245 депутатов. О неудовлетворительном качестве программы говорили представители как оппозиции, так и монобольшинства.

Зеленский заявил, что решение о доработке документа принято по просьбе Шмыгаля. Программа готовилась еще до пандемии COVID-19, поэтому не учитывает введения в Украине ограничительных мер и вызванных этим потерь экономики, пояснил глава государства.