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Программа действий для "чайников", мыльные пузыри, шоколадка. "Голос" передал правительству "рюкзачок чиновника". Видео

На заседании Верховной Рады 4 июня фракция "Голос" раскритиковала программу правительства, которую презентовал премьер-министр Денис Шмыгаль, и передала Кабмину "рюкзачок чиновника", сообщил корреспондент издания "ГОРДОН". Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк назвал программу "рефератом" и "бумажкой". Он сказал, что фракция "Голос" решила помочь правительству написать новую программу, поэтому собрала для него рюкзак. Депутат перечислил, что в него положили: книгу по экономике, медицинскую маску ("потому что это единственное, что правительство дало врачам для защиты"), мыльные пузыри, расчеты бюджета ("хотя для правительства это будет очень сложно"), шоколадный батончик и программу действий для "чайников". "Тут [в программе для "чайников"] все, как вы любите: облачко слов, стикеры и слоганы. Главный слоган – "Не делать глупостей", – обратился Железняк к членам правительства. После обсуждения Рада решила отправить программу Кабмина на доработку.

 
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Железняк передал рюкзак правительству
Железняк передал рюкзак правительству
Фото: Голос / Facebook

Кабинет Министров Украины утвердил программу деятельности 2 апреля и направил ее на рассмотрение Верховной Рады. Соответствующий проект постановления №3330 был зарегистрирован в парламенте 13 апреля.

Согласно закону о регламенте Верховной Рады, в месячный срок после формирования правительство должно передать на рассмотрение парламента программу своей деятельности. После рассмотрения документа депутаты могут либо его одобрить, либо отправить на доработку. Утверждение программы Верховной Радой дает правительству годичный иммунитет от отставки.

Во время обсуждения программы 4 июня ее раскритиковали представители и оппозиционных фракций, и пропрезидентской "Слуги народа". Шмыгаль просил депутатов отправить документ на доработку и пообещал, что правительство внесет в него существенные изменения. Он назвал первый вариант программы "идейным каркасом".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа правительства требует доработки с учетом пандемии коронавируса.

видео

Видео: Голос / Facebook
Теги: Кабинет Министров, правительство, партия Голос, Денис Шмыгаль, Кабмин, Ярослав Железняк
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