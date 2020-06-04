Программа действий для "чайников", мыльные пузыри, шоколадка. "Голос" передал правительству "рюкзачок чиновника". Видео

Кабинет Министров Украины утвердил программу деятельности 2 апреля и направил ее на рассмотрение Верховной Рады. Соответствующий проект постановления №3330 был зарегистрирован в парламенте 13 апреля.

Согласно закону о регламенте Верховной Рады, в месячный срок после формирования правительство должно передать на рассмотрение парламента программу своей деятельности. После рассмотрения документа депутаты могут либо его одобрить, либо отправить на доработку. Утверждение программы Верховной Радой дает правительству годичный иммунитет от отставки.

Во время обсуждения программы 4 июня ее раскритиковали представители и оппозиционных фракций, и пропрезидентской "Слуги народа". Шмыгаль просил депутатов отправить документ на доработку и пообещал, что правительство внесет в него существенные изменения. Он назвал первый вариант программы "идейным каркасом".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа правительства требует доработки с учетом пандемии коронавируса.