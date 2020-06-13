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Кабмин внес в Раду доработанную программу – нардеп Кравчук

По словам нардепа от "Слуги народа" Евгении Кравчук, у обновленного варианта программы действий правительства Дениса Шмыгаля "намного больше шансов быть принятым".

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Рада может рассмотреть программу действий правительства 18 июня
Рада может рассмотреть программу действий правительства 18 июня
Фото: rada.gov.ua

Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады доработанную программу деятельности правительства. Об этом вечером 12 июня в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" заявила народный депутат, замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Она отметила, что обновленная версия программы состоит из 80 страниц, тогда как первый вариант уместился на восьми страницах.

"Мы в четверг [18 июня] будем рассматривать ее в зале, а до этого ее рассмотрят комитеты. Во второй половине недели будет окончательно понятно, поддержит ли Верховная Рада этот документ", – сказала Кравчук, отметив, что этот вариант программы "имеет намного больше шансов быть принятым".

По информации Кравчук, программа была зарегистрирована в парламенте 12 июня. На момент публикации новости на сайте Верховной Рады программы действий Кабмина среди зарегистрированных законопроектов не было.

Кабмин Шмыгаля был назначен Верховной Радой в начале марта 2020 года. Согласно закону "О Кабинете Министров Украины" программа деятельности правительства должна вноситься на рассмотрение Верховной Рады в месячный срок после назначения. После рассмотрения документа депутаты могут либо его одобрить, либо отправить на доработку. Утверждение программы Верховной Радой дает правительству годичный иммунитет от отставки.

Первый раз Шмыгаль направил программу в парламент в апреле, однако Верховная Рада рассмотрела ее только в начале июня, через три месяца после назначения правительства. По итогам рассмотрения Верховная Рада отправила документ на доработку. За это решение проголосовало 245 депутатов. О неудовлетворительном качестве программы говорили представители как оппозиции, так и монобольшинства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о доработке документа принято по просьбе Шмыгаля. Программа готовилась еще до пандемии COVID-19, поэтому не учитывает введения в Украине ограничительных мер и вызванных этим потерь экономики, пояснил глава государства.

9 июня Шмыгаль заявлял, что рассмотрение программы действий правительства ожидается 18–19 июня.

Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, экономика, законопроект, Евгения Кравчук, Кабмин
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