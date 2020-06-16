Рада приняла закон о поддержке креативных индустрий. Накануне его безотлагательного рассмотрения требовал Зеленский

Парламент принял закон о поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с влиянием пандемии коронавируса. 15 июня президент Украины Владимир Зеленский написал спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо, в котором призвал проголосовать за него как можно скорее.

На заседании 16 июня Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №3377 о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект поддержало 343 депутата при минимально необходимых 226. Он вносит изменения в ряд законодательных актов, в том числе в Гражданский кодекс, законы "О телевидении и радиовещании", "О рекламе", "О культуре", "О государственной помощи субъектам хозяйствования", "Об Украинском культурном фонде" и другие.

В частности, законодатели предложили временно, до 31 декабря 2020 года, предоставлять государственную субсидию для национальных кинопроектов (художественных, документальных, детских, телевизионных фильмов и сериалов) в объеме до 100% от их сметы.

В период карантина закон позволяет вещателям не выполнять программную концепцию, он также расширяет функции Украинского культурного фонда (он сможет предоставлять гранты на поддержку и развитие проектов в сфере культуры и искусств, креативных индустрий и культурно-познавательного внутреннего туризма) и позволяет учреждениям культуры сдавать в аренду свое имущество по упрощенной процедуре.

В то же время ко второму чтению из законопроекта изъяли нормы, которые касались 50-процентной скидки для телерадиокомпаний и провайдеров за оплату услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения и снижения платы за аренду учреждений культуры.

Поправку об арендной плате рассматривали на заседании.

"У нас была очень ожесточенная дискуссия в комитете [по поводу аренды]. Комитет в принципе за то, чтобы создать условия креативным индустриям пережить это сложное время. Но есть другая точка зрения, что мы не можем разорять арендодателей. Поэтому мы пошли на компромисс [чтобы рассмотреть правку в зале], хотя мы все в комитете против нее", – сказал народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

В итоге депутаты поправку не поддержали.

В течение месяца после вступления законопроекта в силу Кабинет Министров Украины должен утвердить порядок и условия предоставления государственной поддержки кинематографа; разработать и подать в Верховную Раду проекты законов о внесении изменений в Бюджетный кодекс и закон о государственном бюджете для введения грантовой системы государственной поддержки; разработать и утвердить программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, а также субъектов хозяйствования, на деятельность которых повлиял введенный из-за коронавируса карантин.

В первом чтении Рада приняла этот законопроект 13 мая. 15 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал безотлагательно рассмотреть его во втором чтении. В письме спикеру парламента Дмитрию Разумкову глава государства отметил, что предоставление социальных и экономических гарантий для поддержки граждан и бизнеса в условиях карантина требует быстрых и эффективных решений.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что в креативной индустрии в Украине задействовано около 1 млн человек. По данным министерства, их вклад в ВВП Украины составляет около 4%. Из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений доходы работников креативных индустрий упали примерно на 75%, рассказал Ткаченко.