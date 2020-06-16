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Рада приняла закон о поддержке креативных индустрий. Накануне его безотлагательного рассмотрения требовал Зеленский

Парламент принял закон о поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с влиянием пандемии коронавируса. 15 июня президент Украины Владимир Зеленский написал спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо, в котором призвал проголосовать за него как можно скорее.

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За законопроект о поддержке креативных индустрий проголосовало 343 депутата
За законопроект о поддержке креативных индустрий проголосовало 343 депутата 
Фото: rada.gov.ua

На заседании 16 июня Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №3377 о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Законопроект поддержало 343 депутата при минимально необходимых 226. Он вносит изменения в ряд законодательных актов, в том числе в Гражданский кодекс, законы "О телевидении и радиовещании", "О рекламе", "О культуре", "О государственной помощи субъектам хозяйствования", "Об Украинском культурном фонде" и другие.

В частности, законодатели предложили временно, до 31 декабря 2020 года, предоставлять государственную субсидию для национальных кинопроектов (художественных, документальных, детских, телевизионных фильмов и сериалов) в объеме до 100% от их сметы.

В период карантина закон позволяет вещателям не выполнять программную концепцию, он также расширяет функции Украинского культурного фонда (он сможет предоставлять гранты на поддержку и развитие проектов в сфере культуры и искусств, креативных индустрий и культурно-познавательного внутреннего туризма) и позволяет учреждениям культуры сдавать в аренду свое имущество по упрощенной процедуре. 

В то же время ко второму чтению из законопроекта изъяли нормы, которые касались 50-процентной скидки для телерадиокомпаний и провайдеров за оплату услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения и снижения платы за аренду учреждений культуры.

Поправку об арендной плате рассматривали на заседании.

"У нас была очень ожесточенная дискуссия в комитете [по поводу аренды]. Комитет в принципе за то, чтобы создать условия креативным индустриям пережить это сложное время. Но есть другая точка зрения, что мы не можем разорять арендодателей. Поэтому мы пошли на компромисс [чтобы рассмотреть правку в зале], хотя мы все в комитете против нее", – сказал народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. 

В итоге депутаты поправку не поддержали. 

В течение месяца после вступления законопроекта в силу Кабинет Министров Украины должен утвердить порядок и условия предоставления государственной поддержки кинематографа; разработать и подать в Верховную Раду проекты законов о внесении изменений в Бюджетный кодекс и закон о государственном бюджете для введения грантовой системы государственной поддержки; разработать и утвердить программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, а также субъектов хозяйствования, на деятельность которых повлиял введенный из-за коронавируса карантин. 

В первом чтении Рада приняла этот законопроект 13 мая. 15 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал безотлагательно рассмотреть его во втором чтенииВ письме спикеру парламента Дмитрию Разумкову глава государства отметил, что предоставление социальных и экономических гарантий для поддержки граждан и бизнеса в условиях карантина требует быстрых и эффективных решений.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что в креативной индустрии в Украине задействовано около 1 млн человек. По данным министерства, их вклад в ВВП Украины составляет около 4%. Из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений доходы работников креативных индустрий упали примерно на 75%, рассказал Ткаченко. 

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, кино, аренда, культура, Александр Ткаченко, карантин, парламент, законопроект, субсидии, Украинский культурный фонд, Дмитрий Разумков, Никита Потураев, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
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