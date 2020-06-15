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Зеленский призвал Раду безотлагательно рассмотреть во втором чтении законопроект о поддержке культуры и креативных индустрий

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что предоставление социальных и экономических гарантий для поддержки граждан и бизнеса в условиях карантина требует быстрых и эффективных решений.

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Зеленский направил письмо председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову
Зеленский направил письмо председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский направил председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с просьбой содействовать скорейшему рассмотрению во втором чтении законопроекта №3377 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19". Об этом 15 июня сообщает сайт Офиса президента.

В своем письме глава государства отметил, что предоставление социальных и экономических гарантий для поддержки граждан и бизнеса в условиях карантина в связи с распространением коронавируса требует быстрых и эффективных решений.

"Учитывая указанное и важность поддержки субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сферах культуры и искусств, креативных индустрий, культурно-познавательного туризма и в отношении работы которых установлены существенные ограничения, прошу способствовать скорейшему рассмотрению и принятию Верховной Радой решения относительно упомянутого проекта закона", – говорится в письме президента.

Министерство культуры и информационной политики совместно с профильным комитетом Верховной Рады разработали законопроект №3377, которым предлагают: освободить операции по предоставлению туристических услуг от уплаты налогов на добавленную стоимость, прибыль и единого социального взноса, отменить туристический сбор, а также ввести налоговые льготы на оплату аренды земли государственной и коммунальной собственности.

Проект этого закона парламент принял за основу 13 мая 2020 года. После этого комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики занимался доработкой документа для его рассмотрения в сессионном зале во втором чтении.

В конце апреля Кабмин Украины оценивал потери украинской туристической отрасли от COVID-19 в $1,5 млрд.

Теги: Верховная Рада, Украина, туризм, бизнес, карантин, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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