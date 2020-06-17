Дело Гандзюк. Ходатайство об аресте Мангера суд продолжит рассматривать 17 июня

По словам адвоката Дмитрия Ильченко, представляющего интересы главы Херсонского облсовета, фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, избрание меры пресечения отложили из-за материалов прокуратуры.

В феврале 2019 года Мангер вышел на свободу, заплатив залог Фото: ЕРА

Печерский райсуд Киева объявил перерыв до 17 июня в рассмотрении ходатайства прокуратуры о помещении под стражу председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, фигурирующего в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом 16 июня в видеообращении в Facebook сообщил адвокат Дмитрий Ильченко.

"В ходатайстве обнаружились критические замечания, критические проблемы, из-за которых судья отложила заседание и дала прокурорам возможность до 10 утра следующего дня исправить все проблемы, которые она выявила", – сказал он.

Ильченко также заявил, что после объявления перерыва Мангера похитили четыре человека с опознавательными знаками Службы безопасности Украины.

12 июня Печерский райсуд принял решение о принудительной доставке Мангера, но адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник был помещен в больницу в Херсоне. Ильченко рассказал, что Мангер не сможет участвовать в заседаниях ориентировочно неделю.

Вечером 15 июня Печерский районный суд Киева дал разрешение на немедленное задержание подозреваемого, а утром 16 июня его задержали.

Однако его защита сразу по прибытии заявила отвод судьи Печерского суда и настояла на том, что Мангер имеет право не находиться в зале во время рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Мангер находится на свободе после того, как за него в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн.