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Фигурант дела Гандзюк Павловский 18-й раз не пришел в суд

Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский, сославшись на гипертонический криз, не явился на заседание Приморского районного суда в Одессе. Суд перенесли на 30 июня.

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Cудья, ведущий дело, предупредил, что направит запрос в СИЗО и проверит состояние здоровья Павловского
Cудья, ведущий дело, предупредил, что направит запрос в СИЗО и проверит состояние здоровья Павловского
Фото: Хто замовив Катю Гандзюк? / Facebook

Фигурант дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский в 18-й раз не появился в Приморском райсуде Одессы. По информации адвоката, у Павловского проблемы со здоровьем, об этом пишет сообщество "Хто замовив Катю Гандзюк?" 17 июня в Facebook.

"Павловского скосила та же "болезнь", что и Мангера! Сегодня организатор покушения на Екатерину Гандзюк Игорь Павловский снова пропустил судебное заседание в Одессе. Его адвокат [Владимир] Сергет вышел из суда на видеосвязь и сообщил, что у Павловского "гипертонический криз". Такую  же болезнь симулировал и [Владислав] Мангер, чтобы не ехать на суд в Киев", – сказано в посте.

По информации сообщества, судья, ведущий дело, предупредил, что направит запрос в СИЗО и проверит состояние здоровья Павловского.

"Ходатайство Сергета о проведении судмедэкспертизы относительно Павловского отклонили, обязав предоставить его в письменном виде", – отмечает сообщество.

Заседание суда перенесли на 30 июня.

https://www.facebook.com/gandziukgate/posts/710469603088026

Павловский фигурирует в деле о создании преступной организации в Херсонской области, которая занималась запугиванием людей, повреждением их имущества, массовыми беспорядками на заказ. Его задержали в январе 2020 года, и именно по этому делу проходило сегодняшнее заседание.

Кроме того, Павловский является фигурантом дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. 31 июля 2018 года ее облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

Одним из арестованных по этому делу был Павловский. Обвинение считает, что он знал обо всех деталях преступления. В июле 2019 года срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный Павловскому по этому делу, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о его продлении в связи с состоянием его здоровья. Заедание перенесли на 14.00 30 июня.

Теги: Одесса, убийство, СИЗО, Херсонская область, адвокат, Игорь Павловский, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер
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